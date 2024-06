Confronto entre Athletico e Corinthians em destaque

Ric |Do R7

Próximo adversário do Athletico, o Corinthians vive uma crise e chega com o time desfalcado. O jogo da 11ª rodada será no domingo...

Adversário do Athletico, Corinthians vive crise e tem desfalques; escalação

Próximo adversário do Athletico, o Corinthians vive uma crise e chega com o time desfalcado. O jogo da 11ª rodada será no domingo (23), às 16h, na Arena da Baixada.

