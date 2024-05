Ric |Do R7

Confronto termina com suspeito de furto de carro baleado Um homem suspeito de furtar um carro na região do bairro Cabral, em Curitiba, tentou fugir da Polícia Militar, mas acabou baleado...

Suspeito de furtar carro foge da polícia, bate em poste e é baleado em confronto

Um homem suspeito de furtar um carro na região do bairro Cabral, em Curitiba, tentou fugir da Polícia Militar, mas acabou baleado em confronto nesta quarta-feira (29). A perseguição teria começado no bairro Cajuru e a troca de tiros foi registrada no bairro Hauer. A ação foi flagrada em vídeo (assista abaixo).

