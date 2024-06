Ric |Do R7

Coritiba anuncia saída de Diogo Oliveira após período de recuperação O Coritiba confirmou nesta quarta-feira (5) a recuperação e a saída do atacante Diogo Oliveira. O jogador estava em recuperação desde...

Alto contraste

A+

A-

Coritiba confirma saída de Diogo Oliveira após recuperação de lesão

O Coritiba confirmou nesta quarta-feira (5) a recuperação e a saída do atacante Diogo Oliveira. O jogador estava em recuperação desde dezembro de 2023, quando passou por cirurgia no tendão de Aquiles do tornozelo direito.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Coritiba confirma saída de Diogo Oliveira após recuperação de lesão

• Como Reduzir as Chances de Infarto: Dicas Antes de Praticar Exercícios

• Jovem morre no dia do aniversário após ser atacada por cachorro de estimação



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.