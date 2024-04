Coritiba divulga boletim médico com oito desfalques para estreia na Série B O Coritiba divulgou o boletim médico atualizado neste sábado (20) com oito desfalques para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro...

Ric| 20/04/2024 - 13h33 (Atualizado em 20/04/2024 - 13h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share