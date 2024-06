Coritiba renova contrato de Lucas Ronier e garante permanência do atacante

Ric |Do R7

Coritiba chega a um acordo para renovação de Lucas Ronier e crava: “Ele fica”

O Coritiba diz ter chegado a um acordo com o staff do atacante Lucas Ronier para a renovação do contrato. O novo vínculo será válido até 31 de dezembro de 2027. O clube divulgou uma nota nesta quarta-feira (19) e cravou que "ele fica!".

