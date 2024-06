Ric |Do R7

Coritiba se pronuncia sobre laudo que cita riscos em estruturas do Couto Pereira O Coritiba se pronunciou nesta quinta-feira (13) sobre o laudo técnico que aponta riscos na estrutura do estádio Couto Pereira. Procurado...

Coritiba se pronuncia sobre laudo que cita riscos em estruturas do Couto Pereira

O Coritiba se pronunciou nesta quinta-feira (13) sobre o laudo técnico que aponta riscos na estrutura do estádio Couto Pereira. Procurado pela reportagem do Bate Pronto, da Jovem Pan News 107.1, o clube afirmou dispor de "todas as licenças, alvarás e laudos necessários" e divulgou a seguinte nota:

