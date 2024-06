CPM22 agita Curitiba com show imperdível neste sábado! A banda CPM22 se apresenta na Live Curitiba no próximo sábado (15). Símbolo do rock nacional dos anos 2000, a banda paulista chega...

Alto contraste

A+

A-

CPM22 se apresenta na Live Curitiba no próximo sábado (15)

A banda CPM22 se apresenta na Live Curitiba no próximo sábado (15). Símbolo do rock nacional dos anos 2000, a banda paulista chega à capital paranaense com o lançamento do disco “Enfrente”, que conta com sucessos inéditos e, também, os antigos, que marcaram gerações.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• CPM22 se apresenta na Live Curitiba no próximo sábado (15)

• Cavaleiro das Américas: história de brasileiro que cruzou as Américas a cavalo vai virar filme

• Verão fora de época predomina até início oficial do inverno em todo o Paraná



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.