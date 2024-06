Criança de 1 ano ingere soda cáustica: mãe é presa por abandono de incapaz

Alto contraste

Criança de 1 ano bebe soda cáustica e mãe é presa por abandono de incapaz (Caroline de Souza Machado)

Uma criança de um ano deu entrada em um hospital após ingerir soda cáustica e a mãe foi presa suspeita de abandono de incapaz. O caso foi registrado na quinta-feira (20), no município de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina. As informações são do portal ND+.

