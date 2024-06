Ric |Do R7

Curitiba celebra Dia Mundial do Skate com reforma de pistas públicas Em celebração do Dia Mundial do Skate, nesta sexta-feira (21), Curitiba terá o maior programa de reformas e revitalização já feito...

Alto contraste

A+

A-

Curitiba celebra Dia Mundial do Skate com reforma de pistas públicas

Em celebração do Dia Mundial do Skate, nesta sexta-feira (21), Curitiba terá o maior programa de reformas e revitalização já feito nas pistas da cidade. Ao todo, 35 pistas públicas passarão pelas reformas com investimento de R$ 2,8 milhões.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Curitiba celebra Dia Mundial do Skate com reforma de pistas públicas

• Ampliação do passe escolar em Curitiba pode ser votada pela Câmara

• Homem que matou ciclista no Paraná é preso; veja o vídeo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.