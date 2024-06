Decisão judicial autoriza reintegração de posse do prédio da Alep após invasão O Poder Judiciário do Estado do Paraná autorizou a reintegração de posse do prédio da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) contra...

Reintegração de posse do prédio da Alep é autorizada após invasão de manifestantes

O Poder Judiciário do Estado do Paraná autorizou a reintegração de posse do prédio da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) contra APP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública, na noite desta segunda-feira (3).

