Decisão judicial transfere local do julgamento de Jorge Guaranho para Curitiba

Júri de Jorge Guaranho, acusado de matar Marcelo Arruda, será em Curitiba

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) decidiu pela troca de local do julgamento do ex-policial Jorge Guaranho, acusado de matar Marcelo Arruda, em 2022. A transferência do júri popular, que deveria ocorrer em Foz do Iguaçu, local do crime, será em Curitiba.

