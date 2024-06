Ric |Do R7

Defesa Civil emite alerta de chuva no RS A Defesa Civil do Rio Grande do Sul (RS) alerta para a possibilidade de novas chuvas no estado entre a sexta-feira (14) e a próxima...

Defesa Civil do RS emite alerta de chuva para os próximos dias

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul (RS) alerta para a possibilidade de novas chuvas no estado entre a sexta-feira (14) e a próxima segunda-feira (17). O volume acumulado de chuva deve variar entre 50 a 120 milímetros nas regiões atingidas.

