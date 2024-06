Delegado pede prisão de vizinho suspeito de perseguir jovem na Grande Curitiba O delegado Gabriel Fontana emitiu um mandado de prisão do vizinho suspeito de perseguir uma jovem de 20 anos, em Rio Branco do Sul...

Delegado pede prisão de vizinho suspeito de perseguir jovem na Grande Curitiba

O delegado Gabriel Fontana emitiu um mandado de prisão do vizinho suspeito de perseguir uma jovem de 20 anos, em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A jovem compartilhou um relato do caso nas redes sociais no último sábado (8).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

