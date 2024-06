Deolane instala 48 câmeras e gera polêmica; confira a novidade na Hora da Venenosa A Hora da Venenosa desta sexta-feira (21), estará em clima junino e exibirá o look dos famosos para uma das festas mais famosa do...

Deolane instala 48 câmeras e gera polêmica; entenda o motivo na Hora da Venenosa (Caroline de Souza Machado)

A Hora da Venenosa desta sexta-feira (21), estará em clima junino e exibirá o look dos famosos para uma das festas mais famosa do Brasil. Além disso, os apresentadores Mateus Furlan, Cecília Comel e cobra Judite irão falar sobre os detalhes do enterro do cantor Chrystian e os famosos que foram prestar as últimas homenagens; confira todos os destaques do programa!

