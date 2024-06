Desaparecimento de Ísis: mistério e apreensão marcam 15 dias sem respostas

Ric |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Desaparecimento de Ísis completa 15 dias; confira cinco mistérios sobre o caso

O desaparecimento da adolescente Ísis Vitoria Mizerski, de 17 anos, completa 15 dias nesta sexta-feira (21). A garota saiu de casa no bairro Santa Rita, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, por volta das 17h30 para se encontrar com Marcos Vagner de Souza, também conhecido como Marcos Rone. Câmeras de segurança da cidade registraram a menina às 18h02, depois disso, Ísis não foi mais vista.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Desaparecimento de Ísis completa 15 dias; confira cinco mistérios sobre o caso

• Mulher é presa suspeita de tentar vender filhos para comprar bebida

• RIC Notícias Manhã Ao Vivo | 21/06/2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.