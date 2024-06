Desaparecimento de Ísis: Novas revelações chocam investigadores As autoridades do Paraná seguem em busca da adolescente Ísis Victoria Mizerski, de 17 anos, que desapareceu no dia 6 de junho, em...

Novas mensagens revelam contradição de suspeito pelo desaparecimento de Ísis

As autoridades do Paraná seguem em busca da adolescente Ísis Victoria Mizerski, de 17 anos, que desapareceu no dia 6 de junho, em Tibagi, nos Campos Gerais. Nesta quarta-feira (19), a equipe da RICtv esteve novamente no município onde a menina foi vista pela última vez e conversou com familiares. Em novas mensagens, mostradas por moradores, o suspeito Marcos Vagner de Souza se contradiz.

