Desaparecimento de Ísis Victoria: Polícia intensifica buscas e suspeito confirma gravidez

Caso Ísis: buscas pela jovem se intensificam e vigilante confirma gravidez

A Polícia Civil intensificou neste domingo (16) as buscas por Ísis Victoria, de 17 anos, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. O vigilante e principal suspeito do desaparecimento da adolescente confirmou que ela estava grávida.

