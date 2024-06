Ric |Do R7

Descarte correto de vidro em Cascavel: uma questão de segurança e sustentabilidade Sete coletores de lixo urbano ficaram feridos em 2024 devido ao descarte incorreto de vidro em Cascavel, no Oeste do Paraná. Por...

Alto contraste

A+

A-

Veja descarte correto de vidro em Cascavel; sete coletores se feriram em 2024

Sete coletores de lixo urbano ficaram feridos em 2024 devido ao descarte incorreto de vidro em Cascavel, no Oeste do Paraná. Por isso, na Semana do Meio Ambiente, a Prefeitura divulgou os locais para encaminhamento deste tipo de material, para que os profissionais não passem por este tipo de situação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Veja descarte correto de vidro em Cascavel; sete coletores se feriram em 2024

• Zerado contra os líderes, Coritiba vê concorrentes se distanciarem na Série B

• Passageiro é preso por importunação sexual em ônibus; motorista deteve suspeito



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.