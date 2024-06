Ric |Do R7

Descubra a previsão do tempo para Curitiba hoje (12/06/2024)! Em razão de uma alta área de pressão que inibe a formação de nuvens carregadas, o tempo deve seguir firme e a quarta-feira (12) será...

Previsão do tempo para Curitiba hoje (12/06/2024), segundo o Climatempo

Em razão de uma alta área de pressão que inibe a formação de nuvens carregadas, o tempo deve seguir firme e a quarta-feira (12) será de tempo muito seco. Com isso, Curitiba deve ter a umidade do ar abaixo de 30%. A previsão do tempo para a capital paranaense é de mínima de 12°C e máxima de 27°C.

