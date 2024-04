Descubra como aproveitar o Warung Day Festival em Curitiba A 9ª edição do Warung Day Festival, também conhecido como o Festival do Templo, vai acontecer no dia 4 de maio na Pedreira Paulo...

Guia completo para iniciantes: como aproveitar o Warung Day Festival em Curitiba

A 9ª edição do Warung Day Festival, também conhecido como o Festival do Templo, vai acontecer no dia 4 de maio na Pedreira Paulo Leminski e na Ópera de Arame, em Curitiba. Devido à organização e curadoria artística, o show é considerado um dos melhores do país e tem ingressos disponíveis no Blueticket e Ingresse.

