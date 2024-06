Descubra como estará o clima em Curitiba amanhã! A previsão do tempo para Curitiba nesta terça-feira (18) não deve ter mudanças significativas, com isso o clima seco e o sol devem...

Alto contraste

A+

A-

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (18/06/2024), segundo o Climatempo

A previsão do tempo para Curitiba nesta terça-feira (18) não deve ter mudanças significativas, com isso o clima seco e o sol devem continuar predominando na capital paranaense e em boa parte do Paraná, de acordo com o Climatempo. Curitiba deve ter mínima de 14°C e máxima de 26°C.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Assista aos sorteios das Loterias Caixa de hoje (17/06/2024); veja resultados

• Previsão do tempo para Curitiba amanhã (18/06/2024), segundo o Climatempo

• Adolescentes são presos após participarem de desafio do TikTok nos EUA



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.