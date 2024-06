Descubra como será o clima em Curitiba hoje! Nesta terça-feira (18), a previsão do tempo não deve ter mudanças significativas, com isso o clima seco e o sol devem continuar predominando...

Previsão do tempo para Curitiba hoje (18/06/2024), segundo o Climatempo

Nesta terça-feira (18), a previsão do tempo não deve ter mudanças significativas, com isso o clima seco e o sol devem continuar predominando em Curitiba e em boa parte do Paraná, de acordo com o Climatempo. A capital paranaense deve ter mínima de 14°C e máxima de 26°C.

