Descubra detalhes sobre a prisão do jornalista em megaoperação contra o tráfico de drogas Um jornalista premiado foi preso no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (19), durante a megaoperação da Polícia Civil do...

Alto contraste

A+

A-

Saiba quem é o jornalista preso em megaoperação contra o tráfico de drogas

Um jornalista premiado foi preso no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (19), durante a megaoperação da Polícia Civil do Paraná e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) contra uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas. Ricardo Lyra Ribeiro, proprietário do Jornal Corporativo e do site Nação Brasil, é suspeito de cuidar da contabilidade e da gerência das contas bancárias da organização criminosa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Cobra venenosa causa pânico ao ser encontrada em cama de criança

• Saiba quem é o jornalista preso em megaoperação contra o tráfico de drogas

• Trabalhadores de companhia elétrica são espancados ao tentar cortar luz; assista



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.