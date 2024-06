Descubra o espetáculo "Madalenas" no Guairinha! A segunda apresentação do espetáculo “Madalenas”, do Coletivo Erótica, acontece neste sábado (15), no teatro Guairinha, em Curitiba...

Espetáculo “Madalenas” chega ao Guairinha neste final de semana

A segunda apresentação do espetáculo “Madalenas”, do Coletivo Erótica, acontece neste sábado (15), no teatro Guairinha, em Curitiba. A primeira apresentação, realizada em maio, foi sucesso de público e lotou o teatro Paulo Autran. O grupo curitibano conta com 15 dançarinos e segue a estética Heels de dança, em que os integrantes utilizam saltos durante os movimentos.

