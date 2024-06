Descubra o polêmico "milagre do emagrecimento" realizado por pastor no Paraná O vídeo de um pastor viralizou nas redes sociais após dizer que operou o “milagre do emagrecimento” em uma...

Pastor viraliza com “milagre do emagrecimento” feito no PR; assista

O vídeo de um pastor viralizou nas redes sociais após dizer que operou o “milagre do emagrecimento” em uma mulher em Maringá, no Noroeste do Paraná. De acordo com o religioso, a mulher teria perdido 23 quilos imediatamente após sua oração.

