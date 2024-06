Descubra o resultado do concurso Quadro Próprio do Poder Executivo A Secretaria da Administração e da Previdência (Seap) divulgou nesta sexta-feira (14) o resultado do concurso para o Quadro Próprio...

Resultado do concurso Quadro Próprio é divulgado nesta sexta (14)

A Secretaria da Administração e da Previdência (Seap) divulgou nesta sexta-feira (14) o resultado do concurso para o Quadro Próprio do Poder Executivo (QPPE). Os candidatos podem conferir o resultado, além do gabarito oficial da prova objetiva, no portal do Instituto AOCP.

