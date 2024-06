Desespero da família: buscas por Ísis completam 13 dias As buscas pela adolescente Ísis Victoria Mizerski, desaparecida em Tibagi no dia 6 de junho, entram no 13º dia nesta quarta-feira...

Buscas por Ísis entram no 13º dia e família oferece recompensa por informações

As buscas pela adolescente Ísis Victoria Mizerski, desaparecida em Tibagi no dia 6 de junho, entram no 13º dia nesta quarta-feira (19). O principal suspeito pelo sumiço e apontado como homem que teve o último encontro com a jovem, Marcos Vagner de Souza, se entregou para a Polícia Civil do Paraná (PCPR) na última segunda-feira (17) e está preso em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

