Desespero e angústia: família e amigos buscam por Ísis Victoria

Família e amigos seguem na busca pela jovem Ísis Victoria: “Espero que esteja bem”

As buscas pela jovem Ísis Victoria, de 17 anos, continuam neste domingo em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. Ela desapareceu no dia 06 de junho, para se encontrar com um homem, e não deu mais notícias. A Polícia Civil emitiu um mandado de prisão preventiva a um vigilante de 35 anos, principal suspeito do desaparecimento da adolescente.

