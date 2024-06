Desespero e caos: público relata momentos de terror com queda de arquibancada O público que estava no rodeio da festa de aniversário de Quitandinha, no Paraná, revelou o desespero no...

Público revela desespero com queda de arquibancada no PR: “Escutei os gritos”

O público que estava no rodeio da festa de aniversário de Quitandinha, no Paraná, revelou o desespero no momento da queda da arquibancada, que deixou 10 feridos, na noite da última quinta-feira (13). A festa fazia parte da programação do 63º aniversário do município e era promovida pela prefeitura.

