Despedida do cantor Chrystian: saiba detalhes do velório em São Paulo

Velório do cantor Chrystian será em São Paulo; veja detalhes da despedida (Caroline de Souza Machado)

O cantor Chrystian, da dupla Chrystian e Ralf, morreu aos 67 anos, na quarta-feira (19). De acordo com as informações divulgadas no perfil oficial do Instagram do artista, o velório acontecerá nesta quinta-feira (20), em São Caetano do Sul (SP).

