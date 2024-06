Diretor do Athletico critica arbitragem e CBF após gol polêmico O diretor de futebol do Athletico, André Mazzuco, detonou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o árbitro Anderson Daronco...

Alto contraste

A+

A-

Diretor do Athletico detona arbitragem e CBF após gol aos 54: “Inadmissível”

O diretor de futebol do Athletico, André Mazzuco, detonou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o árbitro Anderson Daronco após empate por 1 a 1 com o Flamengo, com o gol da equipe carioca marcado aos 54 minutos do segundo tempo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Diretor do Athletico detona arbitragem e CBF após gol aos 54: “Inadmissível”

• Jovem morre e menino de 11 anos fica gravemente ferido após serem baleados no PR

• Athletico leva gol aos 54 e só empata com o Flamengo na Baixada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.