Empresário baleado com 10 tiros choca a região metropolitana de Curitiba

Empresário baleado com 10 tiros morre no hospital: “Não consigo acreditar”

O empresário Anderson Stresser, baleado com pelo menos 10 tiros em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, morreu no hospital. A informação foi confirmada por amigos nesta quarta-feira (5), nas redes sociais. Stresser estava saindo da distribuidora de gás da qual é proprietário em uma caminhonete, quando foi surpreendido por suspeitos que passaram em outro veículo.

