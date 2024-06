Empresário é assassinado 8 meses depois do irmão; polícia apura relação dos crimes A Polícia Civil investiga a relação da morte do empresário Anderson Stresser, baleado com pelo menos 10 tiros em Rio Branco do Sul...

Alto contraste

A+

A-

Empresário é assassinado 8 meses depois do irmão; polícia apura relação dos crimes

A Polícia Civil investiga a relação da morte do empresário Anderson Stresser, baleado com pelo menos 10 tiros em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, com o assassinato de Jeferson Stresser, em outubro de 2023. Os dois são irmão e foram assassinados em um intervado de oito meses.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Resultado da Quina 6458 de hoje (05/06/2024); prêmio de R$ 19 milhões

• Resultado da Lotofácil 3121 de hoje (05/06/2024); prêmio de R$ 1,7 milhão

• Empresário é assassinado 8 meses depois do irmão; polícia apura relação dos crimes



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.