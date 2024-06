Empresário e piloto morrem em acidente aéreo próximo a Joinville

Alto contraste

Vítima de queda de avião atuou como diretor da Odebrecht: ‘Cara batalhador’

O empresário Antônio Augusto de Castro Santos, de 52 anos, é uma das vítimas da queda do avião que ocorreu próximo a Joinville (SC). De acordo com informações, Antônio morava em Governador Valadares (MG) e estava no avião com destino a Florianópolis (SC). Conforme relatos de pessoas próximas, a aeronave foi adquirida pelo empresário poucos dias antes do acidente.

