Enchentes no RS: Solidariedade do Paraná chega em toneladas Através da campanha SOS RS, o Governo do Paraná já reuniu 11,5 mil toneladas de doações aos afetados pelas enchentes no Rio Grande...

Enchentes no RS: 11,5 mil toneladas de doações são reunidas no Paraná

Através da campanha SOS RS, o Governo do Paraná já reuniu 11,5 mil toneladas de doações aos afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul (RS) até esta sexta-feira (17).

