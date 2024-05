Equipe do Grupo RIC acompanha tragédia no Rio Grande do Sul O Grupo RIC enviou uma equipe de reportagem para a cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul, na manhã desta sexta-feira (10). Leia...

Ric| 10/05/2024 - 10h33 (Atualizado em 10/05/2024 - 10h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share