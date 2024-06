Escândalo nas escolas estaduais: diretores afastados após manifestações

Ric |Do R7

Diretores de escolas estaduais são afastados após manifestações

Após manifestações contra a lei que instituiu o programa Parceiro da Escola no Paraná, a Secretaria Estadual de Educação (Seed) afastou diretores de escolas estaduais de seus cargos. Com a greve sendo considerada ilegal pela Justiça, a Procuradoria-Geral do Estado solicitou a prisão da presidente da APP-Sindicato, Walkiria Olegário Mazeto.

