Escola do Teatro Bolshoi: arte e cultura em destaque no Paraná Em uma turnê pelo Paraná, a Escola do Teatro Bolshoi marca presença em Toledo e Francisco Beltrão neste mês de junho. Com espetáculos...

Escola do Teatro Bolshoi marca presença em duas cidades do Paraná

Em uma turnê pelo Paraná, a Escola do Teatro Bolshoi marca presença em Toledo e Francisco Beltrão neste mês de junho. Com espetáculos, workshops e pré-seleções para novos alunos, todas as ações da Turnê Paraná contam com apoio e realização da Funarte.

