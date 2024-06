Ex-atacante do Corinthians é hospitalizado com síndrome anêmica grave e sangramento O ex-atacante do Corinthians e da seleção argentina, Mauro Boselli, foi internado no domingo (10), em Buenos Aires, com síndrome...

Ex-atacante do Corinthians é internado com síndrome anêmica grave e sangramento

O ex-atacante do Corinthians e da seleção argentina, Mauro Boselli, foi internado no domingo (10), em Buenos Aires, com síndrome anêmica grave e sangramento intestinal. Boselli tinha um jogo de despedida marcado para 15 de junho no México, mas devido à condição do jogador, foi adiado.

