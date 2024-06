Ex-mulher de Nahim gera polêmica ao proibir filha de entrar no velório do pai A ex-mulher de Nahim, Andreia de Andrade, gerou polêmica entre a família do artista durante o velório do cantor, que aconteceu na...

Quem é a ex-mulher de Nahim que proibiu filha de entrar no velório do pai

A ex-mulher de Nahim, Andreia de Andrade, gerou polêmica entre a família do artista durante o velório do cantor, que aconteceu na última quinta-feira (13). A ex-esposa, teria proibido Noelle, primogênita de Nahim, de entrar no velório do próprio pai.

