Ex-mulher de Nahim presta depoimento após noite polêmica com cantor Andreia Andrade, ex-mulher de Nahim precisou prestar depoimento na delegacia após uma suposta "noite de reconciliação" com o cantor...

Ex-mulher de Nahim presta depoimento após “noite de reconciliação” com cantor (Caroline de Souza Machado)

Andreia Andrade, ex-mulher de Nahim precisou prestar depoimento na delegacia após uma suposta "noite de reconciliação" com o cantor. De acordo com informações, ela esteve na casa do artista na madrugada desta quinta-feira (13), na mesma noite em que ele morreu.

