Ex-mulher revela nova versão sobre a morte do cantor Nahim A ex-esposa do cantor afirmou que a provável causa da morte do ex-marido Nahim não foi a queda na escada, como divulgado no primeiro...

A ex-esposa do cantor afirmou que a provável causa da morte do ex-marido Nahim não foi a queda na escada, como divulgado no primeiro momento. Segundo Andreia Andrade, o cantor possivelmente teve um infarto e em decorreria disso sofreu a queda.

