Ric |Do R7

Ex-policial morre em acidente no Rio Grande do Sul A morte da ex-policial civil do Paraná Natália Schwantz Tavares causou comoção nesta sexta-feira (31). A jovem de 28 anos morreu...

Alto contraste

A+

A-

Amigos lamentam morte de ex-policial no PR em acidente: “Tantos planos e sonhos”

A morte da ex-policial civil do Paraná Natália Schwantz Tavares causou comoção nesta sexta-feira (31). A jovem de 28 anos morreu em um acidente registrado na última quinta-feira (30), em Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Amigos lamentam morte de ex-policial no PR em acidente: “Tantos planos e sonhos”

• Cresce número de pequenos negócios no PR novo decreto deve impulsionar vendas de empresários

• Previsão do tempo para Curitiba amanhã (01/06/2024), segundo o Climatempo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.