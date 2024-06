Ex-prefeito de Campina Grande do Sul, Elerian do Rocio Zanetti, falece aos 73 anos O ex-prefeito de Campina Grande do Sul, Elerian do Rocio Zanetti, morreu na noite deste sábado (1º), aos 73 anos, vítima de um infarto...

Morre Elerian do Rocio Zanetti, ex-prefeito de Campina Grande do Sul

O ex-prefeito de Campina Grande do Sul, Elerian do Rocio Zanetti, morreu na noite deste sábado (1º), aos 73 anos, vítima de um infarto. O político, conhecido como Toco, ocupava a Diretoria Comercial da Sanepar desde 2019 e era servidor de carreira aposentado do Tribunal de Contas do Estado.

