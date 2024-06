Ex-secretário do Paraná é premiado em Santa Catarina O ex-secretário de comunicação do Paraná, João Debiasi, recebeu o prêmio Microfone de Ouro da Associação Catarinense de Emissoras...

Ex-secretário do Paraná recebe prêmio de comunicação em Santa Catarina

O ex-secretário de comunicação do Paraná, João Debiasi, recebeu o prêmio Microfone de Ouro da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão (ACAERT). O prêmio foi concedido por uma campanha do governo de Santa Catarina com o tema do autismo. A campanha foi desenvolvida pela Secretaria de Comunicação local, que Debiasi comandou até janeiro deste ano.

