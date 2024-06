Exposição de carros inspirados em filme agita Curitiba neste domingo!

Ric |Do R7

Exposição de carros inspirados em filme ocorre neste domingo (16), em Curitiba

A 4ª edição do Jardim Car, que faz exposição de carros, será realizada no próximo domingo (16), a partir das 15h, no Shopping Jardim das Américas, em Curitiba.

