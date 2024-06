Fã do BTS causa polêmica ao tentar beijar Jin durante evento O integrante Jin, do BTS, completou o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul. Na quinta-feira (13), o artista realizou um evento...

Fã do BTS pode responder por assédio após tentar beijar Jin durante evento (Caroline de Souza Machado)

O integrante Jin, do BTS, completou o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul. Na quinta-feira (13), o artista realizou um evento com os fãs para comemorar os 11 anos de carreira do grupo. Durante uma hora abraçou mil armys (nome do fandom). Contudo, a atitude de alguns fãs foi criticada.

