Fábio Matias assume o comando do Coritiba: confira as primeiras impressões

Fábio Matias vai funcionar no comando do Coritiba ? Veja opiniões

Após ser anunciado oficialmente como novo técnico do Coritiba, Fábio Matias já se encontra trabalhando com a equipe no CT da Graciosa. Profissional dirigiu o Botafogo interinamente no início do ano, quando conquistou 8 vitórias em 10 jogos.

