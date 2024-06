Farmacêutica sob investigação por atuar de forma ilegal no PR

Ric |Do R7

Peeling de fenol: farmacêutica será investigada por atuar de forma ilegal no PR

A farmacêutica Daniele Stuart, de Curitiba, capital do Paraná, responsável por vender curso online sobre peeling de fenol, deverá ser investigada por possível falsificação documental e exercício irregular da profissão de médico. As investigações iniciaram após a morte de um paciente, na última segunda-feira (3), em São Paulo, que realizou o procedimento de peeling de fenol com Natalia Becker, que teria feito o curso de Daniele.

