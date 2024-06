Feira de adoção de cães na Universidade Positivo: uma oportunidade para encontrar seu novo amigo A Universidade Positivo (UP) recebe, no dia 12 de junho, a 4ª Feira de Adoção de Cães do Complexo Penitenciário de Piraquara, parte...

Universidade Positivo recebe feira de adoção de cães nesta quarta-feira (12)

A Universidade Positivo (UP) recebe, no dia 12 de junho, a 4ª Feira de Adoção de Cães do Complexo Penitenciário de Piraquara, parte de uma oficina do curso de Medicina Veterinária. Serão entre dez e 15 animais prontos para serem adotados e, para celebrar a época de festas juninas, vestidos a caráter. Uma “Barraca do Lambeijo” também estará preparada para as fotos dos cachorros com seus novos tutores.

